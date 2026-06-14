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Media, almeno 3 morti e 15 feriti per attacco Israele a Beirut

ROMA, 14 GIU - E' di almeno tre morti e 15 feriti il bilancio al momento dell'attacco missilistico di Israele contro il sud di Beirut. Secondo quanto riporta l'agenzia di stampa nazionale libanese Nna, che sta seguendo sul posto gli sviluppi, l'attacco avrebbe colpito un appartamento a Ghobeiri, una delle municipalità che compongono Dahiyeh, l'area della capitale libanese considerata una roccaforte di Hezbollah. Si registrano inoltre danni significativi agli edifici e ai negozi circostanti.

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