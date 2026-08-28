WASHINGTON, 27 AGO - Donald Trump non dovrebbe recarsi a Ground Zero il prossimo 11 settembre, in occasione dei 25 anni degli attacchi terroristici contro le Torri Gemelle. Lo riporta il New York Post, secondo cui il presidente americano ha in programma di commemorare l'anniversario presso il Pentagono, il mese prossimo, colpito da uno degli aerei dirottati 25 anni fa. Secondo una fonte informata, aggiunge il quotidiano, non è prevista la presenza di Trump alla cerimonia commemorativa dell'11 Settembre che si tiene ogni anno a Manhattan, a Ground Zero, il sito dove sorgevano le torri del World Trade Center abbattute dai due aerei dirottati.
Media, ai 25 anni dell'11/9 Trump al Pentagono e non a Ground Zero
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