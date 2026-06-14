ROMA, 14 GIU - Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen ha annunciato che le elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. Lo scrive l'agenzia ufficiale Wafa da Ramallah. Nel decreto presidenziale non è stata indicata una data precisa per le elezioni, ma solo l'anno. Le consultazioni per il Consiglio nazionale palestinese, il parlamento dell'Olp, si terranno invece nel novembre di quest'anno.
Media, Abu Mazen annuncia le presidenziali palestinesi nel 2027
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