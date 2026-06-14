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Media, Abu Mazen annuncia le presidenziali palestinesi nel 2027

ROMA, 14 GIU - Il presidente dell'Autorità nazionale palestinese (Anp) Abu Mazen ha annunciato che le elezioni presidenziali palestinesi si terranno nel 2027. Lo scrive l'agenzia ufficiale Wafa da Ramallah. Nel decreto presidenziale non è stata indicata una data precisa per le elezioni, ma solo l'anno. Le consultazioni per il Consiglio nazionale palestinese, il parlamento dell'Olp, si terranno invece nel novembre di quest'anno.

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