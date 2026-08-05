ROMA, 05 AGO - Taiwan ha avviato oggi importanti esercitazioni militari per testare la capacità dei comandanti di reagire prontamente, limitando temporaneamente l'accesso a Internet per la prima volta. Lo riporta il sito di Reuters citando alti funzionari taiwanesi. L'esercitazione annuale Han Kuang, della durata di 10 giorni, è iniziata di buon mattino dopo che un centro di comando sotterraneo a Taipei ha emesso l'ordine di avvio, innescando manovre di prontezza al combattimento che includeranno il dispiegamento di aerei da combattimento e l'impiego di forze navali di emergenza, secondo quanto riferito a Reuters da due alti funzionari taiwanesi informati sulla questione.
Media, a Taiwan esercitazioni per testare capacità di reazione dei comandanti
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