Giornale di Brescia
Abbonati
Italia e Estero
Italia e Estero

Media, 'a Evian trilaterale Macron-Trump-Zelensky a margine del G7'

EVIAN, 16 GIU - Trilaterale tra Volodymyr Zelensky, Emmanuel Macron e Donald Trump a margine delle sessioni ufficiali del G7 di Evian. A renderlo noto il Kiev Independent sui social e sul sito online, citando due persone a conoscenza dell'incontro. I tre erano stati visti entrare insieme nella sala della riunione dedicata all'Ucraina. L'incontro, riporta il quotidiano, ha segnato il primo confronto faccia a faccia tra Zelensky e Trump in quasi quattro mesi, mentre Kiev cerca di rilanciare i colloqui di pace in stallo con Mosca.

Riproduzione riservata © Giornale di Brescia

Argomenti
EVIAN
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...

Canale WhatsApp GDB

Breaking news in tempo reale

Seguici
Caricamento...