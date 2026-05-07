Maxi furto in azienda del Cremonese, bottino di decine di migliaia di euro

CREMONA, 07 MAG - Maxi furto nella notte nell'azienda Manifattura, impresa tessile di Casalmaggiore, in provincia di Cremona, che produce e confeziona per grandi marchi come Max Mara. Il bottino è ancora da quantificare, ma si tratta certamente di decine di migliaia di euro considerando che, stando almeno alle prime informazioni, buona parte della collezione sarebbe stata rubata. Di sicuro è stato un assalto da professionisti, compiuto da una banda composta da almeno sei, sette persone. Un furgone è stato usato come ariete per sfondare il cancello di ingresso e altri cinque mezzi - auto rubate - sono state utilizzate per bloccare le strade. Indagano i carabinieri.