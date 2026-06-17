ROMA, 17 GIU - Conto alla rovescia per 527.747 studenti che da domani affronteranno gli esami di maturità. Ieri è stato il giorno dell'insediamento delle commissioni e dell'estrazione della lettera per gli orali: conclusa questa operazione, ogni studente ha saputo la data esatta del proprio colloquio orale, attraverso il registro elettronico. Le 13.996 commissioni d'esame sono composte da un presidente esterno, da due membri esterni e due interni all'Istituzione scolastica. Si inizia domani alle 8,30 con la prima prova, il tema. Le tracce sono comuni a tutti gli indirizzi di studio e sono in tutto sette, divise in tre tipologie diverse: due analisi del testo (uno poetico e l'altro in prosa), tre tracce di testo argomentativo e due temi di attualità.
Maturità: conto alla rovescia, domani prima prova scritta per 527.747
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