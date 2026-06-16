ROMA, 16 GIU - Sono il 96,8% gli ammessi agli esami di maturità quest'anno mentre il 3,2% sono i non ammessi. Il numero più alto di bocciati è in Sardegna dove ben il 7% non potrà partecipare agli esami di Stato. Al secondo posto la Liguria, con il 5,5% dei non ammessi. La percentuale più alta di ammessi è in Molise, con il 97,7%. L'Esame di Maturità inizierà giovedì 18 giugno 2026 con la prima prova, quella di Italiano. Venerdì 19, seguirà la seconda prova. I candidati all'Esame sono 527.747, un dato in aumento dello 0,6% rispetto ai 524.415 del 2025. In particolare, i candidati interni sono 513.738, mentre lo scorso anno erano 511.349 (un aumento dello 0,5%). Gli esterni sono 14.009 rispetto ai 13.066 del 2025 (un aumento del 7,2%). La ripartizione dei candidati per tipo di percorso di studio vede dai Licei provenire 273.959 candidati, dai Tecnici 167.104 e dai Professionali 86.684. Le 13.996 commissioni d'Esame che si sono insediate oggi, martedì 16 giugno, sono composte da un Presidente esterno, da due membri esterni e due interni all'Istituzione scolastica. Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha realizzato una pagina informativa sugli Esami di Maturità (https://www.istruzione.it/esami-di-primo-e-secondo-ciclo-2025-2 026/index.html) consultabile da studenti, famiglie, personale della scuola.
Maturità: ammessi il 96,8%, il numero più alto di non ammessi è in Sardegna
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