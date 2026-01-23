Mattarella, sfide complesse invitano a riflettere su forza sistemi democratici

GENOVA, 23 GEN - "Viviamo in un tempo caratterizzato da sfide complesse e sempre più interconnesse e dunque globali che ci invitano a riflettere sulla forza dei sistemi democratici". Così il presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene in un telegramma per l'inaugurazione di 'Democrazia alla prova', il ciclo di incontri organizzato a Palazzo Ducale di Genova dall'omonima fondazione per la cultura e dal Forum Diseguaglianze Diversità a cura dell'ex ministro Fabrizio Barca e dal saggista Luca Borzani. "L'iniziativa di riflessione 'Democrazia alla Prova' è un momento stimolante di confronto, anche grazie alle voci delle giovani generazioni, il rafforzare la partecipazione attiva e promuovere la coesione della comunità - sottolinea Mattarella -: sono valori permanenti per mantenere vivo il progetto della Repubblica fondato sui diritti, sulle responsabilità e sulla giustizia sociale".