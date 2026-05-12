ROMA, 12 MAG - "La nascita del Servizio sanitario nazionale nel 1978, superando il sistema delle mutue, rendeva operante il principio inderogabile di uguaglianza, espresso dalla Costituzione che, con l'articolo 32, riconosce la tutela della salute come "fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella alla cerimonia in occasione del centenario della Giornata Internazionale dell'Infermiere.
Mattarella, Servizio sanitario opera per il principio inderogabile di uguaglianza
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiROMA
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...