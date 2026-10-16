BRDO, 16 OTT - "Essendo un anziano presidente in questi dodici anni ho visto crescere progressivamente la consapevolezza che l'Unione ha indispensabile bisogno di modalità di decisione più snelle e veloci. Senza velocità di decisioni questi problemi, nella vita internazionale, verrebbero decisi da altri soggetti e in Europa ne subiremmo passivamente gli effetti". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando della necessità di una maggiore integrazione Europea, al vertice Arraiolos in Slovenia.
Mattarella, ormai indispensabili decisioni più veloci della Ue
Riproduzione riservata © Giornale di Brescia
ArgomentiBRDO
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...
I più letti
Caricamento...
Caricamento...
Caricamento...