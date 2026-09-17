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Mattarella, la violenza sulle donne è un'emergenza di prima importanza

GROSSETO, 17 SET - "Il fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nei confronti di chiunque, che prima non era neppure considerato con attenzione adeguata è un'emergenza di primaria importanza della vita del nostro paese, come ovunque". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine della visita alla "Stanza Rosa" del Pronto Soccorso dell'Ospedale Misericordia di Grosseto.

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