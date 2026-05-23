Mattarella, la strage di Capaci ha segnato la storia della Repubblica

ROMA, 23 MAG - "La data del 23 maggio ha segnato la storia della Repubblica. La strage di Capaci, manifestazione tra le più sanguinarie della disumanità mafiosa, fu un attacco di inedita ferocia contro la libertà e la dignità degli italiani". Lo scrive il presidente della repubblica, Sergio Mattarella, in una dichiarazione nella "Giornata della legalità". La mafia, ha aggiunto il presidente, "voleva piegare le istituzioni con la violenza e il ricatto, ma si è trovata di fronte a risposte inflessibili, subendo sconfitte irreversibili. Grazie a donne e uomini delle istituzioni, coraggiosi e tenaci. Grazie al contributo decisivo dei cittadini".