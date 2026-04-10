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Italia e Estero

Mattarella, i cittadini ci chiedono la pace, costruirla con Ue e Nato

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PRAGA, 10 APR - "I Parlamenti sono il fondamentale baluardo della democrazia, cuore del costruttivo confronto tra le diverse istanze presenti nella società. Ad essi fanno affidamento i cittadini che, soprattutto in questo momento storico, chiedono un futuro di pace e libertà che i nostro Paesi possono contribuire a costruire insieme, anche grazie alla comune appartenenza all'Unione europea e all'Alleanza atlantica". Lo sottolinea il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio al Senato della Repubblica Ceca dove ha incontrato il presidente il presidente Miloš Vystrcil.

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