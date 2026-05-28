Mattarella ha firmato i decreti per 25 nuovi Cavalieri del Lavoro

ROMA, 28 MAG - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha firmato i decreti con i quali, su proposta del Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, di concerto con il Ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, sono stati nominati 25 Cavalieri del Lavoro.