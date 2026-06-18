ROMA, 18 GIU - "Nel rinnovare la vicinanza della Repubblica ai familiari dei cinque lavoratori deceduti e a quelli di tutti gli altri lavoratori colpiti quotidianamente da questo flagello, esorto, ancora una volta, istituzioni e parti sociali al massimo impegno nel contrasto agli incidenti sul lavoro". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio inviato alla Presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle condizioni di lavoro in Italia, Chiara Gribaudo. Il capo dello Stato fa riferimento alla "strage di Casteldaccia" dove nel 6 maggio 2024 cinque operai persero la vita a causa dell'inalazione di idrogeno solforato durante lavori di manutenzione in un impianto fognario.
Mattarella, esorto istituzioni a massimo impegno contro le morti sul lavoro
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