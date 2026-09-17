ROMA, 17 SET - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha appena emanato il seguente decreto-legge ed autorizzato la presentazione alle Camere del relativo disegno di legge di conversione: "Disposizioni urgenti per il sostegno economico e il contenimento degli effetti derivanti dal perdurante aumento del costo dei carburanti, nonché in materia fiscale". E' quanto fa sapere il Quirinale.
Mattarella emana il decreto sullo stop al bollo e il taglio delle accise
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