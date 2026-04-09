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Italia e Estero

Mattarella, da Paesi non belligeranti contributi importanti alla Nato

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PRAGA, 09 APR - "Quando vi è conflitto va considerato non solo l'andamento bellico ma anche le conseguenze e le prospettive di divisioni nel futuro e il contributo di chi non partecipa, perchè non belligerante, non è marginale ma importante". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Praga dopo i colloqui con il presidente ceco Petr Pavel.

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