Mattarella, da Paesi non belligeranti contributi importanti alla Nato

PRAGA, 09 APR - "Quando vi è conflitto va considerato non solo l'andamento bellico ma anche le conseguenze e le prospettive di divisioni nel futuro e il contributo di chi non partecipa, perchè non belligerante, non è marginale ma importante". Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, parlando a Praga dopo i colloqui con il presidente ceco Petr Pavel.