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Mattarella autorizza la presentazione alle Camere della legge di bilancio

ROMA, 30 OTT - Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029". L'iter inizierà da Montecitorio.

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