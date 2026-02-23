Giornale di Brescia
Mattarella accolto da un lungo applauso al suo arrivo a Niscemi

PALERMO, 23 FEB - Il capo dello Stato Sergio Mattarella al suo arrivo nella piazza di Niscemi è stato accolto da un lungo applauso dei cittadini presenti. Poi Mattarella si è soffermato a parlare con alcuni residenti e a stretto la mano a tante persone. "Presidente non si dimentichi di noi" hanno gridato i cittadini di Niscemi al presidente della Repubblica. Il capo dello Stato sta facendo un sopralluogo nell'area del belvedere, che è nella zona rossa, accompagnato dal capo della Protezione civile Fabio Ciciliano e dal sindaco Massimiliano Conti.

PALERMO

