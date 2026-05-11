Mattarella a Milano per assistere alla lezione di Renzo Piano 'Arte del costruire'

MILANO, 11 MAG - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è arrivato al Politecnico di Milano, dove si trova la sede della Fondazione Renzo Piano, per assistere ad una lezione del senatore a vita alla presenza di circa una ventina di studenti. Il titolo del laboratorio tenuto dal famoso architetto è 'Arte del costruire', sono previste anche delle domande da parte degli studenti e potrebbe esserci anche un intervento da parte del capo dello Stato. Ad accogliere Mattarella al Politecnico sono stati, oltre al senatore a vita, la rettrice Donatella Sciuto, l'ex rettore ed ora presiedente della Fondazione Tef, Ferruccio Resta, il governatore lombardo Attilio Fontana, il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il prefetto Claudio Sgaraglia. Dopo la lezione alla Fondazione Renzo Piano, Mattarella sarà alla Scala per celebrare gli 80 anni dalla riapertura del teatro dopo la ricostruzione nel dopoguerra.