Materiale pericolante al grattacielo Regione Piemonte, intervengono i vigili del fuoco

TORINO, 13 MAG - È in corso un intervento dei vigili del fuoco di Torino al grattacielo della Regione Piemonte dopo una segnalazione di materiale esterno pericolante. Lo rende noto il comando provinciale. Alcune squadre stanno effettuando verifiche sulla sicurezza della struttura, utilizzando anche droni e personale specializzato Saf, il nucleo speleo alpino fluviale, impegnato in attività con le corde. I controlli riguardano infatti in particolare due piani oltre il trentesimo livello dell'edificio. In via precauzionale è stata interdetta una parte dell'area sottostante al grattacielo mentre proseguono gli accertamenti. Al momento non è stata disposta alcuna evacuazione della struttura.