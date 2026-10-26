TORINO, 26 OTT - "L'Europa non può essere più data per scontata e se vogliamo difendere i nostri interessi e valori democratici a casa nostra e nel mondo dovremmo tutti impegnarci e lottare per rafforzarla. La crescita dell'Europa come attore politico e geopolitico non è oggi una scelta, ma una necessità". A dirlo Maurizio Massari, ex rappresentante permanente d'Italia presso le Nazioni Unite e l'Unione Europea nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno accademico dell'Università di Torino sul tema 'La crisi dell'ordine multilaterale e il futuro dell'Europa'. "L'Europa - sottolinea- è tra i principali orfani del collasso del sistema multilaterale e del ritorno degli Stati Uniti alla tradizione nazional-sovranista ed è stata anch'essa contagiata, dopo Brexit, da sovranismi ed egoismi nazionali. Il malcontento economico - evidenzia -, le eccessive concentrazioni della ricchezza e le diseguaglianze nelle nostre società, le precarie condizioni materiali di ampi strati sociali e l'incertezza sul futuro per le nuove generazioni, come vediamo anche oggi dalle proteste di piazza in vari Paesi, le tensioni create dalle migrazioni, hanno polarizzato le società europee, incrinato il consenso sociale, la fiducia nelle istituzioni nazionali ed eroso la fiducia nell'Europa e nelle istituzioni europee". Un contesto in cui, riflette, "il senso della finalità del processo d'integrazione europea è divenuto più sfocato, proprio in una fase storica in cui l'Europa avrebbe invece avuto maggior bisogno di compattarsi e rafforzarsi per sopravvivere". Massari afferma dunque che "la convergenza nazionalista e il declino del multilateralismo non hanno prodotto benefici, malgrado le promesse decantate dai loro sponsor politici".
Massari, la crescita dell'Europa non è una scelta ma una necessità
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