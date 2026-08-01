BRUXELLES, 01 AGO - "In qualità di Paese di turno alla presidenza, l'Irlanda convocherà martedì una riunione del Consiglio 'Giustizia e Affari interni' dell'Ue, presieduta dal ministro della Giustizia Jim O'Callagh, per discutere degli sviluppi a Ceuta. Restiamo in stretto contatto con tutti gli Stati membri e le istituzioni e continuiamo a monitorare la situazione". Lo annuncia il presidente di turno del Consiglio dell'Unione europea, Micheál Martin, Taoiseach dell'Irlanda. La riunione si terrà in videoconferenza.
Martedì la videocall dei ministri degli Interni Ue su Ceuta
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