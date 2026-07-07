PARIGI, 07 LUG - Marine Le Pen si è vista confermare la condanna di prima istanza di carcere. L'ineleggibilità è "già stata scontata", quindi in teoria la leader del Rn potrebbe candidarsi. Ma dovrà portare per un anno il braccialetto elettronico, e la stessa Le Pen ha dichiarato più volte di non voler fare campagna elettorale con questo obbligo.
Marine Le Pen colpevole ma ineleggibilità già scontata, può candidarsi
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