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Italia e Estero

Marina Berlusconi per apertura classe dirigente Fi, stima per Stefania Craxi

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MILANO, 26 MAR - L'avvicendamento alla guida dei senatori di Forza Italia, con Stefania Craxi che ha sostituito il dimissionario Maurizio Gasparri, è una iniziativa del gruppo parlamentare azzurro. È quanto si apprende in ambienti vicini a Marina Berlusconi, da sempre sostenitrice di una maggiore apertura della classe dirigente. La Presidente Fininvest - sempre secondo quanto si apprende - nutre grande stima per la senatrice.

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