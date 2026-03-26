Marina Berlusconi per apertura classe dirigente Fi, stima per Stefania Craxi

MILANO, 26 MAR - L'avvicendamento alla guida dei senatori di Forza Italia, con Stefania Craxi che ha sostituito il dimissionario Maurizio Gasparri, è una iniziativa del gruppo parlamentare azzurro. È quanto si apprende in ambienti vicini a Marina Berlusconi, da sempre sostenitrice di una maggiore apertura della classe dirigente. La Presidente Fininvest - sempre secondo quanto si apprende - nutre grande stima per la senatrice.