Maria Fernanda Espinosa quinta candidata per succedere a Guterres a guida Onu

NEW YORK, 12 MAG - María Fernanda Espinosa Garcés, ex presidente dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite ed ex ministro degli Esteri dell'Ecuador, è la quinta candidata alla carica di segretario generale Onu per succedere ad Antonio Guterres dal 1 gennaio 2027. Nel suo documento programmatico diffuso agli Stati membri, Espinosa (candidata formalmente da Antigua e Barbuda) sostiene che ciò che è attualmente in discussione non sia la rilevanza delle Nazioni Unite, bensì la loro credibilità, ovvero il divario esistente tra quanto l'organizzazione promette e quanto viene percepito come effettivamente realizzato. "Il mondo non ha bisogno di Nazioni Unite più grandi, bensì di Nazioni Unite più efficaci", ha affermato, precisando che "il segretario generale deve essere un onesto mediatore, imparziale nella percezione e nella pratica, coerente nell'applicazione dei principi della Carta ed equamente attento alle priorità del Nord e del Sud, dell'Est e dell'Ovest". Gli altri 4 candidati attualmente in lizza sono il capo dell'Aiea Rafael Mariano Grossi, l'ex presidente del Cile Michelle Bachelet, Rebeca Grynspan, vice presidente del Costa Rica con diversi incarichi all'Onu, e Macky Sall, ex presidente del Senegal.