Maria Concetta Riina è arrivata a Corleone

PALERMO, 22 GEN - Maria Concetta Riina, figlia del boss di Cosa Nostra Totò, è già arrivata a Corleone. Oggi in tanti l'hanno vista in centro in paese tra uffici e negozi. La donna, scarcerata ieri dopo l'arresto dell'ottobre scorso per estorsione aggravata, ha l'obbligo di dimora nel Comune di Corleone come disposto dal gip di Firenze. Riina si trova in casa della madre Ninetta Bagarella, sorella del killer ergastolano Leoluca, in via Cesare Terranova. Non si sa se con lei ci siano anche i figli. Il marito di Maria Concetta, Antonino Ciavarello, si trova in carcere. A Corleone abita anche il fratello Salvuccio, mentre la sorella Lucia vivrebbe in Piemonte col marito. L'altro figlio del mafioso corleonese deceduto, Giovanni, è all'ergastolo per quattro omicidi.

PALERMO

