Marco Sgarbi eletto nuovo rettore dell'Università Ca' Foscari di Venezia

VENEZIA, 21 MAG - L'Università Ca' Foscari Venezia ha eletto oggi Marco Sgarbi come 24/o rettore, al termine della quarta giornata di votazione. Nato a Mantova, 43 anni, è il più giovane ad assumere la carica nell'ateneo veneziano. Sgarbi è stato eletto con 434 voti contro i 303 ottenuti da Giacomo Pasini al ballottaggio. Succede alla rettrice in carica Tiziana Lippiello. A partire dal primo ottobre guiderà l'ateneo per il sessennio 2026-2032. Oltre a Sgarbi e Pasini erano candidati anche Carlo Bagnoli, Carlo Barbante e Filippomaria Pontani. Nelle prime tre votazioni nessuno dei candidati aveva raggiunto i voti necessari per essere eletto. I primi due votati della terza giornata hanno proseguito fino al ballottaggio odierno. "Non voglio un'università che rincorra il futuro - afferma Sgarbi - ma un'università che è capace di costruirlo. Immaginarlo non sarà sempre facile. Avremo delle grandi sfide davanti a noi, ma proprio queste grandi sfide daranno un senso al nostro impegno e al nostro lavoro. Voglio un'università fondata sulle persone, radicata nel territorio e aperta al mondo e soprattutto un'università che voglia valorizzare le giovani generazioni, formarle e nutrire e coltivare i talenti". Lippiello si augura "che Ca' Foscari continui a guardare avanti, forte della sua identità e delle sue specificità; a Sgarbi, che guiderà l'Ateneo dal prossimo primo ottobre, auguro fin d'ora di affrontare con passione e determinazione le grandi sfide che attendono la nostra comunità".