Marco Rubio andrà in Svezia alla ministeriale della Nato

STOCCOLMA, 19 MAG - Il segretario di Stato Usa Marco Rubio sarà venerdì a Helsingborg per il vertice dei ministri degli esteri Nato. Lo ha rende noto il Dipartimento di Stato Usa. Nella riunione, si legge nel comunicato del Dipartimento, "discuterà della necessità di maggiori investimenti nella difesa e di una maggiore condivisione degli oneri all'interno dell'Alleanza". Rubio incontrerà gli omologhi dei 7 paesi artici per discutere dei comuni interessi economici e di sicurezza nell'Artico e del rafforzamento della posizione dell'Alleanza nell'Alto Nord. Avrà bilaterali con il premier svedese Ulf Kristersson e il segretario fenerale della Nato Rutte.