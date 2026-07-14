NEW YORK, 14 LUG - Zohran Mamdani vuole regalare ai genitori di New York una serata libera dai loro figli e lancia la prima 'Parents' Night Out'. L'iniziativa pilota si terrà il 16 agosto ed i bambini saranno intrattenuti in attività ricreative gratuite in centri selezionati del Dipartimento dei Parchi in tutte e 5 le municipalità della Grande Mela. I posti disponibili sono tuttavia limitati ai primi 500 bambini e si prevede che andranno esauriti rapidamente. La registrazione è basata sull'ordine di arrivo. "La Parents' Night Out di New York consentirà ai genitori di avere un po' di tempo a disposizione per godersi un film al cinema, sbrigare commissioni o andare a cena fuori senza doversi preoccupare di badare ai loro figli oppure ai costi di una babysitter", ha detto Mamdani, sottolineando che una una New York più a "accessibile non significa solo abbassare i costi, ma anche consentire alle persone di avere tempo libero. Questa amministrazione si impegna a rendere più semplice crescere figli nella città più fantastica al mondo".
Mamdani lancia 'Parents' Night Out', i genitori si godono una serata liberi dai figli
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