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Mamdani, '8 vittime nel crollo a Brooklyn, 3 pompieri feriti'

ROMA, 12 NOV - Il bilancio delle vittime del crollo di un edificio residenziale a Brooklyn è salito ad almeno otto persone. Lo ha dichiarato il sindaco di New York Zohran Mamdani e lo riporta il New York Times. I soccorritori continuano a setacciare le macerie alla ricerca di eventuali sopravvissuti. Almeno 17 persone sono rimaste ferite, tra cui tre vigili del fuoco, ha riferito il sindaco. Alcuni dei feriti versano in condizioni critiche, ha reso noto il Dipartimento dei vigili del fuoco in un comunicato.

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