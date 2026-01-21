Giornale di Brescia
Maltempo, danni a rete ferroviaria, interrotta la linea Me-Ct-Sr

PALERMO, 21 GEN - Il maltempo ha danneggiato la rete ferroviaria sull costa Ionica della Sicilia, nella zona di Scaletta Zanclea, nel Messinese, e i collegamenti tra la Città dello Stretto, Catania e Siracusa sono interrotti. In alcuni tratti il terrapieno è stato distrutto dalla forza del mare e i binari sono rimasti 'sospesi'. Per le avverse condizioni meteo al momento non è possibile ancora lavorare, per problemi di sicurezza, sui tratti colpiti dalla mareggiata, ma i tecnici di Rfi sono già impegnati con sopralluoghi per valutare i danni e i tipi di interventi da realizzare.

