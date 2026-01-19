Maltempo: circolazione treni sospesa in alcune tratte in Sicilia

PALERMO, 19 GEN - Dopo l'avviso meteo della Protezione civile regionale, che prevede allerta rossa e arancione su gran parte della regione per la giornata di domani, la circolazione ferroviaria sarà sospesa sulla linea Siracusa-Caltanissetta e sulla Catania-Caltagirone. Previste modifiche all'offerta ferroviaria sulla Messina-Catania-Siracusa, sulla Catania-Palermo e sulla Piraineto-Trapani.