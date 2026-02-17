Maltempo, blackout dopo fulmine e allagamenti nel Foggiano

SAN NICANDRO GARGANICO, 17 FEB - Un fulmine caduto nei pressi del centro abitato di San Nicandro Garganico, in provincia di Foggia, ha provocato l'interruzione dell'energia elettrica in gran parte del comune. Il blackout in città è durato circa 15 minuti, mentre sono ancora privi di elettricità la zona verso Torre Mileto e i territori rurali della cittadina garganica. I tecnici della ditta che eroga il servizio sono impegnati nelle verifiche per individuare il guasto e completare il ripristino. Sempre a San Nicandro Garganico, la pioggia ha provocato allagamenti nella zona rurale a sud est, lungo la strada che conduce al lago di Lesina. A San Marco in Lamis una violenta grandinata si è abbattuta nelle scorse ore, accompagnata da pioggia mista a neve. Grandine anche a Monte Sant'Angelo. A Cerignola i vigili del fuoco sono intervenuti nella notte per mettere in sicurezza alberi e parti di intonaco pericolanti da alcuni edifici. Alla periferia di Foggia, al rione Candelaro, c'è stata la caduta di un albero che non ha provocato feriti.