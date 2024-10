Maltempo, a Vicenza la situazione è in miglioramento

VICENZA, 19 OTT - Le previsioni meteorologiche fanno segnare un sensibile miglioramento per la città di Vicenza, con sporadici rovesci che non dovrebbero destare particolari criticità. Il punto della situazione è stato fatto stamani al centro operativo comunale, alla presenza del sindaco Giacomo Possamai. Le piogge previste potrebbero causare qualche problema alla rete secondaria, poiché l'acqua caduta nei giorni scorsi non ha avuto ancora il tempo di defluire. Il livello di fiumi sta calando: il Bacchiglione a Ponte degli Angeli è sceso sotto 2,65 metri dopo aver raggiunto i 5,27, il Retrone è sceso sotto al metro e 50 dopo il picco di 3,10 metri raggiunto nel pomeriggio di ieri. Il genio civile della Regione Veneto sta scaricando il bacino di Caldogno dall'acqua invasata ieri, operazione che causerà un piccolo rialzo del livello dei fiumi in mattinata. Prosegue la pulizia delle griglie dei fossati e delle rogge e delle caditoie nelle vie più soggette ad allagamenti; sono state tolte ramaglie dal Ponte delle Barche e da Ponte Furo, lungo il corso del Retrone, in collaborazione con i Vigili del fuoco. In settimana, con l'abbassamento del livello dei fiumi, Aim Ambiente e i Vigili del Fuoco proseguiranno i lavori di recupero dei grossi tronchi caduti nel fiume.