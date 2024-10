Maltempo, a Vicenza il Bacchiglione supera il livello di guardia

La piena del Bacchiglione fa trattenere il fiato a Vicenza, ma dal primo pomeriggio il livello del fiume sta lentamente calando, dopo aver raggiunto la quota massima di 5,05 metri al Ponte degli Angeli, in centro storico. I bacini di laminazione nel territorio della provincia sono in funzione. Il calo del Bacchiglione, informa il Comune di Vicenza, è l'effetto dell'apertura del bacino di Caldogno, e dell'attenuazione delle piogge in quota. Al momento il passaggio della piena non ha comportato problemi al centro storico. Cresce ancora, invece, ma lentamente, l'altro fiume di Vicenza, il Retrone, 21 maggio 2024. NPK ANSA / Comune di Vicenza +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++