PESCARA, 22 LUG - Raffiche di vento fino a 80 chilometri orari, ieri, a Pescara e sulla costa. La fase più intensa del fenomeno, nel corso della perturbazione che ieri si è abbattuta sull'Abruzzo, è andata avanti per circa un'ora, in tarda serata, intorno alle 23. All'origine dei forti venti, spiegano gli esperti, ci sono i temporali che si sono registrati in mare. Le raffiche hanno provocato la caduta di alberi e rami, in alcuni casi con il coinvolgimento delle auto in sosta, e danneggiato tendoni e tettoie. Tanti gli interventi dei vigili del fuoco del comando provinciale, che sono ancora al lavoro per smaltire le richieste. E ieri pomeriggio Pescara, insieme a tutta la costa Sud dell'Abruzzo - da Francavilla al Mare a Ortona e fino a Vasto - è stata interessata da un altro fenomeno meteorologico: un'onda anomala che ha invaso la spiagga, fino a raggiungere le prime file degli ombrelloni degli stabilimenti balneari. Anche in questo caso, spiegano gli esperti, all'origine ci sono i venti dovuti ai temporali in mare aperto, che generano delle onde improvvise in grado di arrivare fino alla costa. Le foto e i video delle spiagge invase dall'acqua hanno subito iniziato a circolare sui social. Per le prossime ore, spiega Giovanni De Palma di AbruzzoMeteo, è prevista una "residua instabilità, sopratutto nelle zone appenniniche", mentre "da domani pomeriggio-sera si potrebbe assistere a nuovi temporali su Abruzzo, Marche e Molise".
Maltempo, a Pescara raffiche di vento fino a 80 chilometri orari
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