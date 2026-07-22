ROMA, 22 LUG - Tragedia stamattina in una piscina comunale di Monterotondo, vicino Roma. Un bimbo di 5 anni, mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bimbi partecipanti ad un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre di rianimazione, attivato anche l'elisoccorso. Sul posto i carabinieri che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica.
Malore in piscina, muore un bimbo di 5 anni vicino Roma
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