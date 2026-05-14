Maldive, tra le vittime anche una ricercatrice del Torinese

TORINO, 14 MAG - Muriel Oddenino, di 31 anni, di Poirino, una dei cinque italiani morti alle Maldive, si è laureata con laurea triennale a Torino in Scienze naturali. Amante delle immersioni e del mare, è autrice di varie pubblicazioni scientifiche. Poi ha proseguito gli studi all'università di Genova, dal 2019 al 2022 e ha lavorato come ricercatrice all'università di Bari per undici mesi dal 2023 al 2024. Nel capoluogo ligure era assegnista di ricerca del dipartimento delle Scienza della terra, dell'ambiente e della vita.