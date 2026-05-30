Maldive: terminate le esequie per Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal

GENOVA, 30 MAG - E' terminato il funerale per Monica Montefalcone e la figlia Giorgia Sommacal, morte insieme ad altre tre persone in una grotta subacquea alle Maldive. Le esequie si sono tenute nella chiesta di San Francesco di Pegli. Sul piazzale della chiesa alcuni ragazzi hanno intonato una canzone di saluto e si sono radunati attorno a Matteo Sommacal. Preceduti dal vescovo di Genova mons. Tasca i due feretri, sovrastati da fiori bianchi, hanno lasciato la chiesa. "È davvero bello vedere come anche gli amici stanno supportando questa famiglia, questo frangente così difficile della vita, di cui, come diceva anche all'inizio Don Pietro, è difficile trovare una motivazione - ha detto mons. Tasca -. Ho visto come gli amici di Matteo gli stavano vicini, è una cosa bellissima. Come davvero si sentivano uno con lui, è davvero una cosa bella questo sentire le persone che ti vogliono bene e che ti stanno vicini". Parlando poi di Monica Montefalcone come scienziata, Tasca ha sottolineato che "certamente è un'esperienza che viene meno. E come tutte le esperienze di ricerca e di studio, è importante riconoscere tutto il bene che ha fatto, tutte le ricerche, tutto quello che ha dato anche alla scienza - ha concluso -. Quindi è importante riconoscere questo e davvero spronare anche per chi altri prendano un po' in mano il testimone e lo portino avanti".