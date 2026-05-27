Maldive: sindaco di Poirino, venerdì i funerali di Muriel Oddenino

TORINO, 27 MAG - Si svolgeranno venerdì prossimo alle 10 i funerali di Muriel Oddenino, la ricercatrice biologa di 31 anni originaria di Poirino, nel Torinese, morta durante un'immersione alle Maldive. In occasione delle esequie il sindaco, Nicholas Padalino, ha proclamato il lutto cittadino. Lo rende noto lo stesso Comune in un messaggio pubblicato sui social, nel quale "a nome della comunità poirinese si stringe al cordoglio della famiglia e di tutti i cari di Muriel". La giovane viveva da tempo in Liguria, mentre a Poirino risiedono i genitori. Ieri sul corpo della ricercatrice è stata eseguita l'autopsia all'ospedale di Gallarate, nel Varesotto. Sempre nella giornata di ieri era stato concesso il nullaosta per le esequie.