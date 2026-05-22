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Maldive: lunedì l'incarico ai periti per le autopsie sui quattro sub

VERBANIA, 22 MAG - L'incarico per eseguire le autopsie sui corpi di Monica Montefalcone, Giorgia Sommacal, Federico Gualtieri e Muriel Oddenino sarà conferito lunedì prossimo alle 12.30 in procura a Busto Arsizio dalla pm Nadia Alessandra Calcaterra, su delega della procura di Roma. Incaricato un collegio di periti composto dai dottori Luca Tajana, Cristiana Stramesi e Luciano Ditri. È possibile che le autopsie, all'obitorio di Gallarate, possano già iniziare nel pomeriggio di lunedì. Il legale della famiglia Gualtieri, avvocato Antonello Riccio, conferirà a sua volta un incarico alla dottoressa Carola Vanoli.

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