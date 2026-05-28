Maldive, in centinaia ai funerali di Federico Gualtieri a Omegna

OMEGNA, 28 MAG - Centinaia di persone hanno accolto la bara bianca, con sopra una corona di girasoli, nella chiesa di Sant'Ambrogio di Omegna (Verbano-Cusio-Ossola) per l'ultimo saluto a Federico Gualtieri, il trentenne morto durante un'immersione alle Maldive. In prima fila la mamma Manuela, il papà Gianluca, la fidanzata Beatrice e il sindaco di Omegna, Daniele Berio. A officiare la messa il parroco di Omegna don Gianmario Lanfranchini, insieme a don Angelo Nigro e don Luca Longo.