Maldive, il team 'recupero in 3 ore, pensiero alle famiglie'

ROMA, 20 MAG - "Desideriamo esprimere le nostre sentite condoglianze alle famiglie di tutti i subacquei che hanno perso la vita. Il motivo per cui abbiamo risposto alla richiesta di aiuto è stato il desiderio di offrire supporto in questa situazione così dolorosa. Dopo tre giorni di operazioni, tutti i subacquei dispersi sono stati recuperati e stanno tornando a casa. Un enorme ringraziamento va a Dan Europe, all'Ambasciata italiana, alle Forze di Difesa maldiviane, alla polizia e a tutti gli altri volontari: senza di voi tutto questo non sarebbe stato possibile. Vorremmo inoltre ringraziare tutti per i numerosi messaggi di incoraggiamento ricevuti". Così il rescue team finlandese - Sami Paakkarinen, Jenni Westerlund, Patrik Grönqvist - che oggi ha recuperato gli altri due italiani morti nella grotta: l'operazione è durata circa 3 ore.