Maldive, i sub 'stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa'

ROMA, 19 MAG - Il team finlandese che sta operando alle Maldive per il recupero dei 4 italiani desidera esprimere "le più profonde condoglianze alle famiglie delle vittime. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa. Un ringraziamento speciale va all'Ambasciata italiana, a Dan Europe e alle autorità maldiviane per il supporto fornito al team: questa operazione richiede il lavoro di decine di persone. Oggi due delle vittime sono state recuperate dalla grotta e nei prossimi giorni continueremo il lavoro per riportare le altre. Chiediamo privacy e serenità operativa durante le operazioni. Grazie a tutti per il supporto". Così Sami Paakkarinen, a nome del team finlandese.