Maldive: chiesa gremita per i funerali Monica Montefalcone e della figlia Giorgia

GENOVA, 30 MAG - Tantissimi fiori, lo stendardo dell'Università di Genova, gli studenti della professoressa Monica Montefalcone e gli amici di sua figlia Giorgia Sommacal, i professori, Giorgio Bavestrello e Stefano Vanin del Distav-UniGe. C'è Carlo Nike Bianchi, docente di Monica e punto di riferimento scientifico della professoressa morta assieme a sua figlia e ad altre tre persone durante una immersione nelle grotte subacquee delle Maldive. La chiesa di San Francesco di Genova Pegli si sta preparando per i funerali di Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, che adesso riposano in due feretri di legno chiaro separate dalla fotografia di loro due insieme davanti a un mare di zaffiro. Le esequie, che saranno officiate dal vescovo di Genova mons. Marco Tasca, inizieranno alle 11:00.