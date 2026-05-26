Maldive: avvocato, è in corso l'autopsia per Muriel Oddenino

TORINO, 26 MAG - È iniziata questa mattina intorno alle 11.30 all'ospedale di Gallarate, nel Varesotto, l'autopsia sul corpo di Muriel Oddenino, la ricercatrice di 31 anni originaria di Poirino, nel Torinese, morta durante un'immersione alle Maldive. A quanto si apprende dall'avvocato della famiglia, Alberto Pantosti Bruni, "è stato inoltre concesso il nullaosta per i funerali" della giovane, anche se "la data delle esequie non è ancora stata fissata".