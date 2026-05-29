Magyar, 'intesa complessiva con l'Ue per via libera a 16 miliardi'

BRUXELLES, 29 MAG - L'accordo raggiunto tra Budapest e Bruxelles per lo sblocco dei fondi europei congelati ammonta a circa 16 miliardi di euro. Lo ha annunciato il primo ministro ungherese Peter Magyar nel corso della conferenza stampa con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Questi fondi europei contribuiranno a rilanciare l'economia. Abbiamo concordato tutti i passaggi necessari per consentirne lo sblocco", ha indicato Magyar.