Maggioranza, pronti a un tavolo con le opposizioni, obiettivo governabilità

ROMA, 11 MAG - La coalizione di centrodestra è "determinata" a proseguire il percorso su una nuova legge elettorale, con l'unico obiettivo di dotare l'Italia di una riforma che "garantisca governabilità e stabilità, per l'intera legislatura, a chiunque vinca le elezioni". E' quanto riferiscono fonti di maggioranza al termine del vertice con Giorgia Meloni e i leader di centrodestra a Palazzo Chigi. "Con questo spirito, la maggioranza è pronta ad avviare il confronto con le opposizioni, per verificare se, come si auspica, vi sia convergenza sull'obiettivo della stabilità, o se piuttosto si preferiscano sistemi che, non garantendo un risultato chiaro, consentono di governare anche a chi non ha il consenso della maggioranza dei cittadini". Nelle prossime ore, fanno sapere sempre dalla maggioranza, "i capigruppo alla Camera dei deputati del centrodestra contatteranno quelli dell'opposizione per avviare il tavolo di confronto".